Un suv condotto da una donna di Nuoro, per cause in corso di accertamento, ha sbandato sulla carreggiata e si è ribaltato più volte.

L’incidente è avvenuto sulla strada Statale 131 Dcn, al chilometro 33, in prossimità del bivio di Orani.

L’autista ha riportato diverse contusioni. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro, i Carabinieri, la Polizia stradale e il servizio sanitario del 118.