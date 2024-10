E ancora un sogno, ma con solide fondamenta: alle prossime olimpiadi di Tokyo, previste per il 2020, potrebbero partecipare anche alcuni surfisti della Sardegna.

Sono stati, infatti, convocati dalla Fisurf (Federazione italiana surf da onda) per il primo raduno di preparazione olimpica tre atleti cagliaritani: Alessandro Piu, Giulio Caruso e Matteo Calatri. Nel 2016 il surf è stato riconosciuto come sport olimpico e debutterà ai prossimi Giochi in programma nella capitale giapponese.

La Fisurf, in vista dell'importante impegno, ha così diramato le convocazioni per il primo dei quattro raduni del Programma di preparazione olimpica del 2017, e tra queste compaiono anche i tre fuoriclasse cagliaritani della tavola: Alessandro Piu (classe 1989, campione italiano in carica), Giulio Caruso (classe 2001, terzo classificato ai campionati italiani Under 16) e Matteo Calatri (classe 2002, secondo classificato ai campionati italiani Under 14).

I tre fanno parte dell'associazione sportiva Wipeout BoardClub. Si allenano generalmente davanti alle spiagge attorno a CAGLIARI, ma viaggiano spesso in oceano per confrontarsi con onde più grandi e soprattutto per partecipare alle manifestazioni internazionali, ultima delle quali il contest spagnolo La Vaca XXL, dedicato alle onde giganti, che ha visto protagonista Piu, arrivato terzo.

"Siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi - ha affermato il presidente dell'associazione, Gianluca Lai - conosciamo questi tre atleti da sempre, li abbiamo visti crescere sulle onde e sappiamo quanto impegno mettono ogni giorno per migliorare la loro tecnica e la preparazione fisica".

Il raduno si svolgerà a Viareggio dal 26 febbraio al primo marzo e sarà diretto dall'allenatore capo della nazionale Alessandro Dini assieme al commissario tecnico Andrea Bonfili, ai quali si affiancherà un nome d'eccezione, l'australiano Jamo Borthwick, secondo l'International surfing association il migliore allenatore al mondo.

"Vedo l'inserimento del surf alle Olimpiadi positivamente - ha detto Piu, che parteciperà anche ai mondiali di categoria a Biarritz (Francia) a maggio - il nostro è un mondo dove alla base c'è passione, impegno, e intesa con le onde".