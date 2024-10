La mappatura della copertura del sistema radio regionale nei sentieri turistici del Supramonte di Orgosolo e Urzulei per accertare zone d'ombra e acquisire informazioni necessarie in fase di soccorso.

È questo l'obiettivo del progetto promosso dalla Direzione regionale della Protezione civile in programma da oggi sino a giovedì 19 luglio. All'iniziativa collaborano dieci associazioni del volontariato di Protezione civile, una squadra locale del Corpo forestale e dell'agenzia Forestas, gli uffici territoriali di Nuoro e Lanusei, il Soccorso Alpino (CNAS) e le Amministrazioni comunali di Orgosolo e Urzulei.

Per l’Assessora della Difesa dell’ambiente della Ras, Donatella Spano, «Nella quotidiana attività di soccorso in escursione assume una importanza fondamentale la possibilità di tracciare il percorso di un escursionista. Grazie al progetto, attraverso i fondi POR 2013/2017, – ha aggiunto la Spano – i comuni coinvolti hanno la possibilità di dotarsi di apparecchiature di comunicazione in grado di migliorare la sicurezza dei percorsi montani e di trekking più frequentati dai turisti a partire dalla primavera e sino ad autunno inoltrato».

Infine, L’Assessora ha voluto ringraziare in particolare tutti i volontari coinvolti in un progetto complesso che chiama all’esercitazione anche la nuova sala radio regionale di Cagliari.

In via Biasi turneranno, infatti, gli operatori radio delle associazioni Fraternità della Misericordia di Cagliari, Nucleo Operativo Orsa e Procivarci di Assemini, Paff ed Era di Quartu Sant'Elena.

Nelle centrali operative di Funtana Bona, a Orgosolo, e nella palestra comunale di Urzulei opereranno i volontari di Avpc Sarrabus Gerrei di Villaputzu, quelli dell'associazione Era di Lanusei e della Procivarci di Assemini.

A percorrere a piedi e in auto i sentieri turistici da testare, simulando inoltre la ricerca dispersi anche con i droni, ci saranno altri volontari e le unità cinofile degli operatori Arcus di Cagliari e di Sardegna Rescue Dog di Capoterra.

Nel Supramonte saranno presenti le associazioni Volontari senza frontiere di Meana Sardo, Avpc di Gadoni, S’Alasi di Tonara, Vab Nuoro, Aso Oliena, Croce verde Orgosolo, So.Sa.Go. Gonnesa e Psicologi per i popoli Sardegna di Cagliari.