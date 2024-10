Il coordinatore regionale della Lega, Eugenio Zoffili, ha con sé il nome del candidato del centrodestra per le Suppletive nel collegio di Sassari. "Buongiorno amici! Si riparte per la Sardegna - ha scritto pubblicando una foto che lo ritrae con la valigia -. Depositerò in tribunale per conto della Lega con gli amici sardisti e delle forze di centrodestra nome e documenti del candidato di coalizione alle suppletive del Senato - collegio di Sassari del 20/21 settembre".

"Poi - prosegue il parlamentare lombardo - per la quarta volta a Monastir dove nell’ormai purtroppo famoso centro di accoglienza continuano ad arrivare e a evadere clandestini, andandosene in giro a rubare nei negozi e a molestare passanti e ragazzine. Una vergogna, ma la Lega c’è. Sempre #tralagente e al fianco di cittadini, sindaci, amministratori locali e forze dell’ ordine".

Il nome del candidato verrà presumibilmente reso noto nelle prossime ore.