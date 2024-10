Non manca molto ma, per il momento, solo il centrosinistra ha svelato il proprio candidato, il giornalista Andrea Frailis, per le suppletive di gennaio mentre centrodestra e M5s non hanno ancora sciolto le riserve.G

Si corre per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera rimasto vacante dopo le dimissioni del velista ex pentastellato Andrea Mura. I nomi dovranno essere presentati alla cancelleria della Corte d'Appello entro lunedì 17 dicembre.

Dagli ambienti grillini trapela che lo staff di Luigi Di Maio potrebbe decidere di sciogliere le riserve nelle ultime ore disponibili, quindi proprio il 17.

Più complicata la situazione nel centrodestra. A correre il 4 marzo fu il coordinatore di Fi Ugo Cappellacci, poi entrato a Montecitorio grazie al proporzionale. Teoricamente l'opzione spetterebbe ancora agli azzurri, ma nove mesi dopo gli equilibri sono cambiati. La Lega, alleata in queste politiche bis e alle regionali con Fi e Fdi, si trova al governo nazionale col M5s. Con Salvini in forte ascesa anche in Sardegna, non stupirebbe che proprio lui rivendicasse la scelta, tanto più che in caso di vittoria avrebbe un nuovo parlamentare a sostegno di Giuseppe Conte.

Ma se anche riuscissero a spuntarla gli azzurri, resta il problema di chi far scendere in campo. Alessandra Zedda si è praticamente smarcata, rimangono quotati i nomi di Edoardo Tocco e Stefano Tunis, che però avrebbe rifiutato perché impegnato a lavorare sulla lista di Sardegna Venti.20 con cui si presenterà alle regionali di febbraio. Non è da escludere nemmeno la candidatura dell'eurodeputato Salvatore Cicu.

Nonostante la crisi interna al partito di due mesi fa sembri essere rientrata, gli equilibri non sono ancora ben chiari. Di fronte a questo stallo, Fdi minaccia di presentare una candidatura autonoma. Sarebbe stata la stessa leader Giorgia Meloni ad annunciare ai suoi il possibile strappo.