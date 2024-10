Il lieto fine è arrivato quasi inaspettato, ma era anche prevedibile che i lavori di ampliamento del supermercato Pan di via Del Pozzetto, a Cagliari e la valorizzazione del piccolo giardinetto attiguo al punto vendita non potevano escludere la presenza dei gatti adottati del rione.

Così infatti, dopo le polemiche iniziali da parte dei volontari e dei residenti animalisti, (il timore era che con l’intervento degli operai i mici sarebbero stati sfrattati), si è trovato un accordo tra la direzione SuperEmme (titolare di tutti i punti vendita Pan e Iper Pan della Sardegna) e i membri di Conalpa, presieduti da Leila Delle Case. I felini della colonia, (almeno una decina se non poco più), ormai fanno parte integrante del quartiere: sono tutti sterilizzati, seguiti amorevolmente da diversi volontari del Quartiere del Sole che si autofinanziano e sostengono tutte le spese necessarie.

L’EPILOGO. «Sono soddisfatta dell'incontro - dichiara Leila Delle Case, presidente regionale del Conalpa, Coordinamento nazionale per gli alberi e il Paesaggio che aveva inviato formale richiesta al direttore del supermercato Pan, perchè rivedessero il progetto. «Il direttore ha assicurato che lo spazio verde rimanente sarà preservato, dunque non vi saranno ulteriori abbattimenti. Ha anche aggiunto che una volta bonificata la zona, quando verrà creato un parcheggio, non saranno sacrificate le ultime piante (la fila di ulivi e la palma di San Pietro), e quella parte, sarà mantenuta integra per la colonia felina».

E' stata dunque sospesa la raccolta firme che in pochi giorni aveva superato 150 sottoscrizioni – fanno sapere cittadini e volontari – così come anche le altre forme di protesta di queste settimane. Un lieto fine che mette al centro il rispetto, l'etica, l'ambiente e l'ecologia, molto apprezzato dagli abitanti della zona, dalle associazioni ambientaliste e da tutti gli amanti degli animali che ringraziano il supermercato Pan e la direzione di Elmas per l'attenzione e la sensibilità dimostrata.