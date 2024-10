Con questa combinazione al Superenalotto “38-50-53-56-65-76 Jolly: 86. Superstar: 12” un fortunato giocatore ha vinto 573.413 mila euro.

La schedina vincente è stata giocata ad Alghero presso il punto vendita “Bar Vecchia America”, in via Vittorio Emanuele, angolo Via Vittorio Veneto 2.

Ovviamente, questa mattina, tra i cittadini curiosi ci si interroga sul nome di colui che è stato baciato dalla dea bendata Un '5+1'.

Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione del '6' sarà di 6,6 milioni di euro.