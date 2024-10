La Fortuna fa ancora tappa in Sardegna con il SuperEnalotto: nell'ultimo concorso sono stati centrati due cinque da 14mila euro ciascuno.

Una delle schedine vincenti, informa Agipronews, è stata giocata a Iglesias, alla edicola e tabacchi "4 Mori" in via Corsica.

L'altra puntata fortunata è stata, invece, effettuata nell'edicola ricevitoria Blu Ginevra, in via dei Carbonari a Cagliari. E' mancato solo un numero, dunque, per centrare il Jackpot, che adesso vale 47,9 milioni di euro, il premio più alto in palio in Europa.

In Sardegna è stata realizzata una delle quattro vincite di prima categoria dello scorso anno: 9,5 milioni di euro vinti a Sassari il 21 marzo 2015, mentre dall'inizio del 2016 la realizzazione più rilevante è stata di 52 mila euro, finiti a Olbia lo scorso 8 marzo.