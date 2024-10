Sardegna baciata dalla fortuna con il SuperEnalotto. Sono stati centrati, infatti, due 5 contemporaneamente a Sassari e Nuoro.

Le vincite, da 65.199 euro, sono state registrate a Sassari nel punto vendita Sisal Bar Tabacchi di Maria Rita Scano, in via Caniga, e a Nuoro nel punto vendita Sisal Bar Mura, situato in via Salvatore Mannironi.

Nell'ultimo concorso il SuperEnalotto ha assegnato complessivamente 317.268 vincite con punti 2 e 14.378 vincite immediate da 25 Euro.