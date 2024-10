Quattro euro messi in gioco e quasi 10mila portati a casa: è il "colpo" messo a segno da un giocatore del SuperEnalotto di Luogosanto, che ha centrato un 5 convalidando la schedina al Bar Nieddu, in via Principe Umberto 4.?

Come riporta Agipronews, è mancato solo un numero per centrare la combinazione vincente e portare a casa il Jackpot, che adesso vale 57,4 milioni di euro, il premio più alto in palio in Europa e il quindicesimo nella storia del concorso.?

In Sardegna è stata realizzata una delle quattro vincite di prima categoria dello scorso anno: 9,5 milioni di euro vinti a Sassari il 21 marzo del 2015, mentre dall'inizio del 2016 la realizzazione più grossa è da 52 mila euro, finiti ancora a Olbia lo scorso 8 marzo.