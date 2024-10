La signora Giuseppina Projetto, che il prossimo 30 maggio spegnerà 116 candeline, è Vicedecana dell’umanità, oltre che Decana d’Italia e d’Europa.

Nella giornata di ieri, infatti, si è spenta all’età di 117 anni e 260 giorni la nonnina giapponese Nabi Tajima, considerata la persona più vecchia al mondo.

A livello mondiale quindi Giuseppina Projetto, nata nel 1902 a La Maddalena, da genitori originari della Sicilia, il nonno era arrivato in Sardegna al seguito di Garibaldi, passa dal terzo al secondo posto tra le persone viventi più longeve verificate dal Gerontology Research Group (GRG), organizzazione che si occupa di effettuare ricerche documentali allo scopo di verificare l'età di persone di età superiore ai 110 anni, i cosiddetti supercentenari.

L’ultracentenaria che oggi vive a Montelupo Fiorentino, è dunque l'italiana vivente più longeva, la seconda di sempre, dopo Emma Morano, morta il 15 aprile 2017 a 117 anni e 137 giorni, così come si legge sul sito supercentenariditalia.it

Per restare in Sardegna, ad Alghero vive Giovannina Pistidda, nata il 23 gennaio del 1908. Con i suoi 110 anni e 90 giorni è più anziana vivente nell’Isola, la 15esima in Italia.

Per quanto riguarda gli uomini, sempre secondo Gerontology Research Group, la classifica degli italiani più longevi, su 46, vede al 14esimo posto Gaspare Mele, 106 anni e 359 giorni, nato a Orotelli il 29 aprile 1911.

L’uomo italiano più longevo mai verificato è stato Antonio Todde, nato il 22 gennaio 1889 a Tiana (Sardegna), dove morì il 3 gennaio 2002 all’età di 112 anni e 346 giorni.

Nella foto Giovannina Pistidda