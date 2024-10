"Il Governo nazionale consenta gli spostamenti da e per la Sardegna con il semplice tampone negativo". E' l'appello della coordinatrice di Fratelli d'Italia Sardegna, Antonella Zedda, che invita il presidente della Regione Christian Solinas a intercedere con il presidente del Consiglio Draghi e a "firmare un'ordinanza per far comprendere al Governo di aver sbagliato a considerare i sardi cittadini italiani di serie B".

Zedda parla di "disparità di trattamento nella possibilità di viaggiare" e ricorda che "con l'applicazione del nuovo decreto che regola l'utilizzo del super green pass, i sardi sono gli unici italiani a non potersi muovere dalla propria regione: sono pochissimi i sardi non vaccinati e questi devono avere gli stessi diritti degli italiani non vaccinati".

Ora, conclude, "il Governo si preoccupi di concedere a tutti gli italiani pari dignità rispettandone i diritti".