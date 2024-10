Incidente stradale in via dei Visconti. Una donna di 80 anni, romana ma residente in città, nel sostare una Fiat Punto nello stallo di fronte a un centro estetico, erroneamente, invece di frenare ha premuto il pedale sull'acceleratore andando a sfondare la vetrata del locale.

La conducente, un'anziana suora, è apparsa spaventata ma illesa, mentre è andata peggio ad una cliente del centro estetico, una ragazza di 31 anni cagliaritana, che si trovava su un lettino all'interno del centro e alle spalle della vetrata. è rimasta ferita ed è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.