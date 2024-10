“Abbiamo festeggiato le 100 candeline della mamma del finanziere eroe di Muravera con un mazzo di rose giallo verde, il calendario e il dvd storico della Guardia di Finanza. Auguri mamma Modesta dalla tenenza della Guardia di Finanza di Muravera e dall’intera Guardia di Finanza”.

Con queste bellissime parole al nostro giornale, rese dal Comandante Leonardo Di Blasi, (Tenenza Guardia di Finanza Muravera), si apre il servizio dedicato a questa bellissima notizia, insieme alle immagini, gentilmente concesse dalla Guardia di Finanza – tenenza di Muravera che vedete pubblicate.

E’ un compleanno speciale, quello di mamma Modesta Cinus, oggi ha compiuto 100 anni, per lei cento candeline e un ricordo ancora indelebile. Era il 1966 quell’anno in cui Dario Cinus, 23 anni, Finanziere, cadde in servizio durante un episodio che passò alla storia: cercava di salvare un contrabbandiere ma cadde in un precipizio perdendo la vita. Oggi, è un giorno speciale: ecco il Comandante Leonardo Di Blasi, insieme ai suoi uomini in divisa, che ha fatto visita istituzionale dalla nuova centenaria. Auguroni di cuore mamma Modesta.

(Foto gentilmente concesse dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Muravera)