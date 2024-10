Un anno sull’altipiano della Planargia. Eppur si muove! Con tempi dilatati che vorremmo fossero diversi, più da impresa che da pubblica amministrazione e con alcune criticità storiche (vedi personale insufficiente e interessato da un importante turn over) e per via anche dei contenziosi che di fatto continuano a bloccare alcuni servizi (biblioteca, Casa Museo e parco archeologico di Nuraddeo). Comunque la giunta guidata dal sindaco Massimo Falchi (il consiglio e il gruppo di maggioranza) ha lavorato e ha conseguito i primi importanti risultati. Ovviamente solo la prima parte di una visione più ampia di un programma messo nero su bianco giusto 12 mesi fa e che si ha l’ambizione e l’impegni di realizzare durante il mandato. Un lavoro in progress che da amministratori responsabili intendiamo comunicare ai cittadini con il seguente documento che fa comunque una sintesi sulla direzione che si sta seguendo sui vari fronti e sugli obiettivi nel mirino nei prossimi mesi.



CRITICITA’ E PANDEMIA

Certo alle spalle – questa è almeno la speranza - ci lasciamo un periodo molto difficile anche per noi. Una stagione complessa caratterizzata dalla gestione della pandemia, all’impegno per le vaccinazione, ma la volontà politica e amministrativa ha cercato di risolvere anche altre emergenze della comunità. Proviamo ad elencarne le principali e a ripetere questo modus operandi in maniera ciclica diffondendo queste notizie sull’attività amministrativa in maniera trasparente e puntuale. La riapertura da luglio dell'Ecocentro grazie ad un’onerosa ma inevitabile transazione con cui sono state saldate le precedenti pendenze ha restituito un servizio atteso alla comunità. Si parla di una cifra rilevante per le casse comunali, intorno a 50 mila euro, che abbiamo dovuto sostenere per ripartire.



ATTIVITA’ IN CORSO

Tante le attività in corso e gli appalti affidati che dovrebbero restituire in breve tempo servizi e decoro al paese. E in questa direzione va il nostro impegno. Si va dalla ristrutturazione del centro di aggregazione sociale (circa 15 mila euro); dalla riapertura della palestra comunale e della ludoteca a servizio di associazioni sportive e culturali alla risistemazione dei campetti di via xxv aprile e interventi strutturali alla scuola media (circa 100 mila); dall'accorpamento degli istituti scolastici elementari e medie nell'unico edificio di via xxv aprile con i relativi lavori di manutenzione all'interno dell'edificio, al risanamento del Municipio con un’ efficientamento energetico (15 mila euro). Seppur tardivo, ma certamente per fatto non imputabile all'amministrazione, è stata appaltata la gara per il verde pubblico, che rispetto al passato ha come obiettivo anche il mantenimento. Non più dunque costosi interventi quando la situazione è in parte compromessa ma una cura metodica, quasi quotidiana che creino le condizioni per godere finalmente di un paese pulito e accogliente. Il settore sociale e dell’intrattenimento per i più piccoli ha fatto registrare ad agosto l’alto gradimento delle attività estive per i bambini, svolte in loco e senza alcun costo per le famiglie, l'affidamento a professionisti esterni per la definizione di progettazioni risalenti nel tempo e che stavano andando incontro al definanziamento. In agenda anche attività di animazione per le diverse fasce d'età e formazione su temi centrali come la sicurezza, così come procede con importanti progressi il progetto del laboratorio infermieristico. Un presidio che riteniamo sempre molto utile in particolare per le fasce più deboli.



PIANTA ORGANICA DEL COMUNE

L’amministrazione si è anche attivata a rimpolpare la pianta organica, oggi decisamente insufficiente a gestire i tanti fronti aperti. Si è provveduto a completare organico dell’area amministrativa compresa di vigile e del servizio sociale. E’ imminente l’apertura di due concorsi per consentire all’ufficio tecnico e finanziario di disporre delle figure apicali oggi non presenti.



OBIETTIVO PUC

La presa d'atto delle carenze degli strumenti urbanistici e le relative azioni per l'ottenimento di finanziamenti regionali per redare un nuovo PUC vecchio di 20 anni e non conforme al PPR del 2006 e dotarci anche di un piano particolareggiato che ci consenta di programmare interventi nella zona matrice oggi interdetti dalla normativa che consente solo una manutenzione ordinaria e straordinaria bloccando di fatto l’iniziativa del privato, il recupero di immobili e un pezzo importante dell’economia del paese. Un alto fronte aperto riguarda il rilancio del campo sportivo di Fraigada attraverso la cooperazione fra amministrazione e società sportive del territorio sempre in una logica di territorio vasto con scambi continui nei diversi settori. Fin dall’insediamento è stata avviata una interlocuzione con l’azienda regionale per l’edilizia abitativa al fine di poter ristrutturare e poi dare in locazione gli appartamenti presenti nel comune, ormai da tanti anni abbandonati e dimenticati. Intervento andato a buon fine che consentirà a breve di restituire gli immobili alla collettività e alle sue necessità.



STRADA MATTIGLIARADA

Consideriamo una vittoria aver potuto far ripartire l’iter per la strada Mattiglierada che rischiava di perdersi. Questo risultato è il primo battesimo di fuoco di questa amministrazione e dei tanti viaggi a Cagliari per non perdere un’importante opportunità.



ATTIVITA’ PRODUTTIVE

L’amministrazione si dimostra sensibile a bandi e finanziamenti ad attività produttive. Nei prossimi giorni si provvederà all’erogazione di 25 mila euro alle imprese che nel 2020 hanno avuto danni dalla pandemia. Attenzione nel settore agricolo e dell’allevamento. Anche qui ci si sta muovendo per attivare corsi mirati sulla sicurezza che lo stesso mercato del lavoro richiede e per promuovere incontri con esperti del settore e professionisti del benessere animale.



PERCORSI FORMATIVI E CORSI DI LINGUE

In agenda anche attività di animazione e formazione come la promozione dei corsi di lingua – in particolare inglese – e partecipazione a fiere per le attività produttive alla conclusione del percorso didattico.



GENTE DI SUNI

Sempre nell’ottica di un miglioramento dell’aspetto urbano si colloca il progetto fotografico “Gente di Suni”. Sarà un professionista a realizzare un reportage in collaborazione con la popolazione e il cui risultato andrà costituire una mostra permanente con una serie di ritratti poi collocati nel centro abitato.



CONCLUSIONI

La macchina è in movimento e lo si può facilmente evincere da quanto analizzato finora. Così malgrado le difficoltà di vario ordine che non sono mancate - come era d’altronde previsto - si sta andando nella strada tracciata. Umiltà ma allo stesso tempo determinazione, capacità di ascolto con i cittadini e di programmazione continuerà ad essere il modus operandi di questo gruppo per niente intimorito dal venticello dai venti contrari che ogni tanto soffiano sull'altipiano.

Un anno sull’altipiano della Planargia. Eppur si muove! Con tempi dilatati che vorremmo fossero diversi, più da impresa che da pubblica amministrazione e con alcune criticità storiche (vedi personale insufficiente e interessato da un importante turn over) e per via anche dei contenziosi che di fatto continuano a bloccare alcuni servizi (biblioteca, Casa Museo e parco archeologico di Nuraddeo). Comunque la giunta guidata dal sindaco Massimo Falchi (il consiglio e il gruppo di maggioranza) ha lavorato e ha conseguito i primi importanti risultati. Ovviamente solo la prima parte di una visione più ampia di un programma messo nero su bianco giusto 12 mesi fa e che si ha l’ambizione e l’impegni di realizzare durante il mandato. Un lavoro in progress che da amministratori responsabili intendiamo comunicare ai cittadini con il seguente documento che fa comunque una sintesi sulla direzione che si sta seguendo sui vari fronti e sugli obiettivi nel mirino nei prossimi mesi.CRITICITA’ E PANDEMIA Certo alle spalle – questa è almeno la speranza - ci lasciamo un periodo molto difficile anche per noi. Una stagione complessa caratterizzata dalla gestione della pandemia, all’impegno per le vaccinazione, ma la volontà politica e amministrativa ha cercato di risolvere anche altre emergenze della comunità. Proviamo ad elencarne le principali e a ripetere questo modus operandi in maniera ciclica diffondendo queste notizie sull’attività amministrativa in maniera trasparente e puntuale. La riapertura da luglio dell'Ecocentro grazie ad un’onerosa ma inevitabile transazione con cui sono state saldate le precedenti pendenze ha restituito un servizio atteso alla comunità. Si parla di una cifra rilevante per le casse comunali, intorno a 50 mila euro, che abbiamo dovuto sostenere per ripartire.ATTIVITA’ IN CORSO Tante le attività in corso e gli appalti affidati che dovrebbero restituire in breve tempo servizi e decoro al paese. E in questa direzione va il nostro impegno. Si va dalla ristrutturazione del centro di aggregazione sociale (circa 15 mila euro); dalla riapertura della palestra comunale e della ludoteca a servizio di associazioni sportive e culturali alla risistemazione dei campetti di via xxv aprile e interventi strutturali alla scuola media (circa 100 mila); dall'accorpamento degli istituti scolastici elementari e medie nell'unico edificio di via xxv aprile con i relativi lavori di manutenzione all'interno dell'edificio, al risanamento del Municipio con un’ efficientamento energetico (15 mila euro). Seppur tardivo, ma certamente per fatto non imputabile all'amministrazione, è stata appaltata la gara per il verde pubblico, che rispetto al passato ha come obiettivo anche il mantenimento. Non più dunque costosi interventi quando la situazione è in parte compromessa ma una cura metodica, quasi quotidiana che creino le condizioni per godere finalmente di un paese pulito e accogliente. Il settore sociale e dell’intrattenimento per i più piccoli ha fatto registrare ad agosto l’alto gradimento delle attività estive per i bambini, svolte in loco e senza alcun costo per le famiglie, l'affidamento a professionisti esterni per la definizione di progettazioni risalenti nel tempo e che stavano andando incontro al definanziamento. In agenda anche attività di animazione per le diverse fasce d'età e formazione su temi centrali come la sicurezza, così come procede con importanti progressi il progetto del laboratorio infermieristico. Un presidio che riteniamo sempre molto utile in particolare per le fasce più deboli.PIANTA ORGANICA DEL COMUNE L’amministrazione si è anche attivata a rimpolpare la pianta organica, oggi decisamente insufficiente a gestire i tanti fronti aperti. Si è provveduto a completare organico dell’area amministrativa compresa di vigile e del servizio sociale. E’ imminente l’apertura di due concorsi per consentire all’ufficio tecnico e finanziario di disporre delle figure apicali oggi non presenti.OBIETTIVO PUC La presa d'atto delle carenze degli strumenti urbanistici e le relative azioni per l'ottenimento di finanziamenti regionali per redare un nuovo PUC vecchio di 20 anni e non conforme al PPR del 2006 e dotarci anche di un piano particolareggiato che ci consenta di programmare interventi nella zona matrice oggi interdetti dalla normativa che consente solo una manutenzione ordinaria e straordinaria bloccando di fatto l’iniziativa del privato, il recupero di immobili e un pezzo importante dell’economia del paese. Un alto fronte aperto riguarda il rilancio del campo sportivo di Fraigada attraverso la cooperazione fra amministrazione e società sportive del territorio sempre in una logica di territorio vasto con scambi continui nei diversi settori. Fin dall’insediamento è stata avviata una interlocuzione con l’azienda regionale per l’edilizia abitativa al fine di poter ristrutturare e poi dare in locazione gli appartamenti presenti nel comune, ormai da tanti anni abbandonati e dimenticati. Intervento andato a buon fine che consentirà a breve di restituire gli immobili alla collettività e alle sue necessità.STRADA MATTIGLIARADA Consideriamo una vittoria aver potuto far ripartire l’iter per la strada Mattiglierada che rischiava di perdersi. Questo risultato è il primo battesimo di fuoco di questa amministrazione e dei tanti viaggi a Cagliari per non perdere un’importante opportunità.ATTIVITA’ PRODUTTIVE L’amministrazione si dimostra sensibile a bandi e finanziamenti ad attività produttive. Nei prossimi giorni si provvederà all’erogazione di 25 mila euro alle imprese che nel 2020 hanno avuto danni dalla pandemia. Attenzione nel settore agricolo e dell’allevamento. Anche qui ci si sta muovendo per attivare corsi mirati sulla sicurezza che lo stesso mercato del lavoro richiede e per promuovere incontri con esperti del settore e professionisti del benessere animale.PERCORSI FORMATIVI E CORSI DI LINGUE In agende anche attività di animazione e formazione come la promozione dei corsi di lingua – in particolare inglese – e partecipazione a fiere per le attività produttive alla conclusione del percorso didattico.GENTE DI SUNI Sempre nell’ottica di un miglioramento dell’aspetto urbano si colloca il progetto fotografico “Gente di Suni”. Sarà un professionista a realizzare un reportage in collaborazione con la popolazione e il cui risultato andrà costituire una mostra permanente con una serie di ritratti poi collocati nel centro abitato.CONCLUSIONI La macchina è in movimento e lo si può facilmente evincere da quanto analizzato finora. Così malgrado le difficoltà di vario ordine che non sono mancate - come era d’altronde previsto - si sta andando nella strada tracciata. Umiltà ma allo stesso tempo determinazione, capacità di ascolto con i cittadini e di programmazione continuerà ad essere il modus operandi di questo gruppo per niente intimorito dal venticello dai venti contrari che ogni tanto soffiano sull'altipiano.