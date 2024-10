Si sarebbe introdotto con un trattore e un carrello nelle dune della spiaggia di Tuerredda, nel comune di Teulada, per prelevare legna ed è stato denunciato dal Corpo Forestale per danneggiamento del litorale protetto e per furto aggravato.

L'intervento degli agenti è arrivato in seguito a diverse segnalazioni telefoniche, inoltrate al numero di emergenza ambientale 1515.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, dopo aver solcato con il pesante mezzo il delicato sistema dunale, ha sradicato grossi tronchi secchi di ginepro e acacia, caricandoli sul rimorchio per trasportarli nella propria azienda. I forestali delle Stazioni di Teulada e Pula, che sono riusciti a individuare il responsabile ancora intento a scaricare i tronchi, hanno eseguito i rilievi e raccolte le testimonianze, sequestrando il mezzo pesante e i tronchi.

"La vegetazione, anche quella secca, costituisce un'importante barriera naturale contro l'erosione e favorisce la normale dinamica delle dune. Ogni alterazione, anche minima, in questo delicato ambiente, costituisce un potenziale pericolo per l'assetto dell'ambiente dunale - fa sapere il Corpo Forestale Grazie al pronto intervento del Corpo Forestali, si è evitata l'ulteriore destabilizzazione delle dune, sia col passaggio del trattore, che con l'estrazione e asportazione di ulteriori tronchi".