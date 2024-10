Ci sono bambini che desiderano poter giocare e vivere appieno le strade della propria città, ormai preda di auto e attività commerciali, e bambini che sulla strada hanno ormai allestito la propria dimora.

E’ il paradosso dei nostri tempi, le difficoltà dei due mondi che popolano e sfruttano il nostro pianeta. Ma non è con amarezza che in piazza della Juharia – Bastioni Pigafetta – venerdì 10 e sabato 11 si racconteranno le storie delle giovani vite di Città del Guatemala che vivono Sulla Strada. No, “Sulla Strada” sarà una festa che celebra quindici anni di impegno verso i piccoli abitanti di questa città lontana, quindici anni durante i quali Gerardo Lutte ha vissuto e imparato dai giovani i valori e le regole che nelle periferie di Città del Guatemala si apprendono in maniera feroce anche a discapito della propria vita. Osservando questi ragazzi che, nonostante le innumerevoli difficoltà, regalano amore, condivisione e speranza ha portato avanti un progetto pedagogico autogestito – Mojoca – che oggi con Amistrada Onlus approda ad Alghero per raccontare storie di vite come non le avete mai sentite.

La Solidarietà fa festa è la frase che per Maria Antonietta Collu – organizzatrice della manifestazione – ha scelto per illustrare al meglio le due serate proposte nel centro storico di Alghero. Non un convegno con sola raccolta fondi ma incontro per conoscere e condividere, un momento conviviale ed elegante per apprezzare il bello ed imparare a diffonderlo, musica, giochi, balli e spettacoli per coninvolgere la cittadinanza in un progetto che attraversa i confini.

Sarà Cristina Nadotti, giornalista de La Repubblica, a presentare la serata che inizierà alle ore 18 con un incontro tra Gerardo Lutte e Quenia Guzman Guevara, del Mo.jo.ca. Movimento Giovani di Strada del Guatemala, e Arnaldo Bibo Cecchini, Urbanista e Silvia Serreli, Università dei Bambini. Nelle aule della facoltà, in contemporanea, sarà proiettato il film documentario su Gerardo Lutte Il Paradiso non ha confini e i reportage fotografici. Il concerto dei MariaMarì e dei Cover Garden animeranno la cena a lume di candela nella piazza sapientemente allestita da Guido Beltrami e i giovani dell’istituto d’arte. Sabato 11 giugno dalle ore 17.30 giochi, spettacoli e laboratori con l’attrice Elena Solinas e Tricirco e ancora aperitivo, tango e Milonga Solidale.

Il ricavato delle serate sarà interamente devoluto ad Amistrada onlus.