La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas è stata chiamata in soccorso oggi per aiutare una persona caduta in un dirupo, su richiesta del 118.

L'incidente è avvenuto a Escolca e grazie al supporto dei S.A.F (Speleo Alpino Fluviale) inviati dalla sede centrale di Viale Marconi, i Vigili del Fuoco hanno lavorato insieme agli operatori sanitari per recuperare il malcapitato.

Dopo aver raggiunto la persona, la squadra ha provveduto al recupero e al trasporto sicuro fino all'autoambulanza.