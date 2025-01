Il progetto di adesione al Gruppo di azione locale Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari Scarl è stato votato all'unanimità dal Consiglio comunale di Carbonia.

"Salutiamo con favore l'adesione del nostro Comune al Gal, una società consortile che si sta distinguendo da diversi anni per l'organizzazione di una serie di attività di rilievo nell'ambito della strategia di sviluppo locale, nell'animazione e partecipazione delle comunità territoriali, nella promozione e valorizzazione delle aree rurali, del turismo e del comparto enogastronomico, facilitando l'accesso dei vari stakeholders territoriali a finanziamenti comunitari. Il modo migliore per fare rete e condividere buone pratiche finalizzate al rilancio del nostro territorio. Ringraziamo l'intero Consiglio comunale per aver espresso sostegno totale all'adesione del nostro Ente al GAL", hanno dichiarato il sindaco Pietro Morittu e l'assessore alle Attività produttive Michele Stivaletta.