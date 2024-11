A Porto Pino, i Carabinieri della Stazione di Giba hanno preso parte a un'importante iniziativa di sensibilizzazione sull'ambiente marino, promossa dall’Amministrazione Comunale di Sant’Anna Arresi insieme all'Associazione “Mare Vivo”.

L'iniziativa fa parte di un programma più ampio dedicato alla salvaguardia ambientale, che coinvolge attivamente le scuole locali e che si protrarrà nei prossimi fine settimana con l'obiettivo di educare i giovani alla protezione del patrimonio naturale. Durante la giornata, studenti e insegnanti hanno partecipato attivamente alla pulizia delle spiagge e delle pinete, seguita dalla corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Le meravigliose spiagge di Porto Pino sono considerate un tesoro da preservare per le generazioni future, e l'evento ha mirato a sensibilizzare sul tema della riduzione dei rifiuti e del rispetto per l'ambiente.

La presenza delle istituzioni, insieme alla partecipazione civica di tutti i presenti, ha dimostrato l'importanza dell'impegno collettivo nella tutela dell'ambiente, senza distinzioni di età o ruolo. Durante la giornata è stata raccolta una grande quantità di spazzatura, soprattutto plastica, evidenziando il grave impatto che questo materiale ha sugli oceani e sulla vita marina.

L'iniziativa non è stata solo un'azione pratica, ma un momento di educazione e riflessione per tutti i partecipanti, soprattutto per i giovani, che rappresentano il futuro della salvaguardia ambientale. Questa giornata ha ribadito l'importanza di un impegno costante da parte di ciascuno di noi per proteggere le bellezze naturali del nostro pianeta.