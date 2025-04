Sono diverse le irregolarità scoperte all'interno di una nota salumeria-panetteria nel centro storico di Iglesias durante i controlli sulla sicurezza sul lavoro, dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Cagliari.

I militari hanno denunciato la proprietaria 52enne dell'attività poiché non aveva provveduto ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), indispensabile per la prevenzione e gestione di potenziali pericoli; inoltre è emerso che i dipendenti non avevano ricevuto un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza.

L'importo delle sanzioni amministrative comminate alla donna si attesta a 3.274,83 euro. L'Autorità Giudiziaria valuterà le azioni da intraprendere.

I Carabinieri continueranno intanto i controlli per sensibilizzare i datori di lavoro e prevenire situazioni a rischio per i dipendenti.