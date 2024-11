Intervento dei Vigili del fuoco verso le 18:00 in via Don Luigi Orione a Carbonia per un incidente stradale che, per cause ancora da accertare, ha visto coinvolte due autovetture. Nello scontro frontale uno dei due veicoli si è poi ribaltato su un fianco.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno provveduto alla stabilizzazione del veicolo, alla messa in sicurezza dei mezzi e all’estrazione dell’autista dall’autovettura ribaltata, un uomo di 54 anni, che è stato poi affidato alle cure del personale del 118, intervenuto con 2 ambulanze.

I sanitari hanno disposto il trasporto all'ospedale Sirai di Carbonia anche per il conducente del secondo veicolo, una donna di 56 anni.

Sul posto erano presenti anche le Forze dell’ordine per quanto di loro competenza.