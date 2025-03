Dopo un'interruzione di tre giorni caratterizzata da scioperi e dal blocco dei cancelli, è stata emessa una convocazione per il Mimit in merito alla controversia riguardante Portovesme srl.

Nonostante il precedente incontro del 10 febbraio fosse stato annullato, le organizzazioni sindacali e la Regione hanno insistito per un nuovo incontro, e stamattina è giunta la conferma che martedì 11 alle 9 si terrà un summit al Mimit con la presenza del ministro Urso.

"Questo risultato è frutto della strenua lotta dei lavoratori degli appalti che hanno portato avanti per tre giorni una battaglia per il proprio lavoro e per l'occupazione nel territorio che, ripetiamo, può ancora avere un futuro industriale visto che le produzioni del polo di Portovesme sono ritenute strategiche", dicono i segretari territoriali di Fiom, Fsm e Uilm, Roberto Forresu, Giuseppe Masala e Renato Tocco annunciando la convocazione e lo stop alle proteste davanti allo stabilimento.