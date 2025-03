La Regione Sardegna ha attivato tutti gli strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori dell'indotto di Portovesme, come confermato dall'assessora del Lavoro, Desirè Manca. "Tutti gli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dell'indotto di Portovesme sono stati attivati", ha dichiarato, specificando che dal 10 gennaio 2025 sono stati sottoscritti i preaccordi per la cassa integrazione salariale straordinaria.

Questi accordi riguardano anche altre aziende dell'indotto, come Eurallumina Spa e SE.GE.SA. Srl, con la partecipazione del Ministero del Lavoro, dei sindacati e della Regione Sardegna. Tuttavia, Manca ha sottolineato che la vera preoccupazione riguarda la mancanza di "prospettive future" e la "continuità della produzione".

Anche l'assessore regionale dell'Industria, Emanuele Cani, ha sollecitato la convocazione urgente di un tavolo con il ministro Urso per rispettare gli impegni presi a dicembre.