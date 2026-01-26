Svolta nelle indagini sull’omicidio di Giovanni Musu, 53 anni, trovato morto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio nel parco del Colle di Rosmarino a Carbonia. La vittima è stata colpita da almeno dieci coltellate e il corpo è stato in parte bruciato nel vano tentativo di cancellare le prove.

Nel pomeriggio di oggi è stato arrestato William Serra, 38 anni, con l’ipotesi di omicidio volontario premeditato, rapina aggravata e tentata distruzione di cadavere. L’uomo era indagato insieme a Marco Atzeni, 50 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Serra si trova attualmente in caserma a Carbonia con il suo legale Fabio Basile, mentre i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione. Al momento non sono stati resi noti i dettagli che hanno portato all’arresto né la posizione del secondo indagato.

Le indagini, avviate immediatamente dopo il ritrovamento del corpo nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, hanno permesso di raccogliere elementi probatori definiti "gravi e convergenti" a carico dell’indagato. Incrociando testimonianze, tabulati telefonici e filmati delle telecamere cittadine, gli inquirenti hanno ricostruito gli ultimi spostamenti della vittima e del presunto aggressore.

Secondo quanto emerso, la vittima sarebbe stata attratta nel parco con il pretesto di un incontro legato alla cessione di sostanze stupefacenti. Una volta sul posto, il 53enne sarebbe stato aggredito con estrema violenza: l’autopsia ha rilevato almeno tredici ferite da taglio, alcune su organi vitali, e una profonda lesione alla gola. L’aggressore avrebbe poi sottratto portafoglio e cellulare, configurando il reato di rapina, e tentato di dare fuoco al corpo con una busta di rifiuti, senza riuscirvi completamente grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.

Le perquisizioni, come riferito dai Carabinieri, hanno permesso di rinvenire indumenti compatibili con quelli dell’uomo ripreso dalle telecamere, sui quali erano presenti tracce ematiche. Dopo il fermo nell’abitazione, l’arrestato è stato condotto in caserma a Carbonia per le formalità di rito e poi trasferito in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La svolta coincide con la giornata fissata per accertamenti irripetibili sui reperti sequestrati sia nel luogo del delitto sia durante le perquisizioni.

Gli specialisti dell’Arma stanno esaminando indumenti della vittima parzialmente bruciati, frammenti della carta d’identità, due siringhe trovate nel parco, fazzoletti con presunte tracce ematiche, bicchieri di carta, bottiglie e impronte di scarpe. In seguito saranno analizzate anche apparecchiature informatiche e telefoni sequestrati. Gli accertamenti irripetibili coinvolgeranno anche il dottor Gabriele Pitzianti, consulente nominato dal difensore di Serra.