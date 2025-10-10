Il futuro industriale del Sulcis non può passare per la produzione di armamenti. È la posizione netta espressa dal segretario generale della Cgil Sardegna, Fausto Durante, che interviene sulle recenti dichiarazioni del ministro delle Imprese Adolfo Urso in merito al destino del polo industriale del territorio.

“Il futuro dell'industria nel Sulcis non può essere affidato alle produzioni per le attività militari svolte dalla Rwm. Lo diciamo perché questo appare essere lo scenario che propone il ministro Urso dopo i vari confronti avvenuti a livello governativo tra settembre e ottobre in riferimento alla situazione di Eurallumina, Sider Alloys, Portovesme Srl e indotto Sulcis” dichiara il segretario generale della Cgil Sardegna, sottolineando che "per quelle aziende in crisi al momento il governo non avanza proposte concrete sul piano industriale ma indica solo una pericolosa scorciatoia: affidare la prospettiva economica del Sulcis all'economia di guerra e all'aumento di produzioni belliche. Una scelta che consideriamo sbagliata e non condivisibile, contro la quale ci batteremo. A maggior ragione di fronte alle notizie riguardanti i progetti di produrre a Domusnovas i cosiddetti droni kamikaze con la collaborazione di società israeliane, idea del tutto inaccettabile".

"Per Eurallumina - prosegue Durante - è aperto il tema del congelamento dei beni dell'azienda Rusal, proprietaria del sito e sottoposta a sanzioni in relazione alla guerra che la Russia ha scatenato contro l'Ucraina; sanzioni che altri paesi europei non applicano più nei confronti della medesima azienda e che invece in Italia permangono. La Sider Alloys è subentrata ad Alcoa ormai più di sette anni fa - osserva il leader della Cgil sarda - ma in tutto questo tempo non ha mai riavviato gli impianti e ha provocato una lenta agonia nella condizione di macchinari e strutture dello stabilimento, oltre che una situazione di permanente precarietà e incertezza rispetto alle prospettive della forza lavoro. Quanto a Portovesme Srl, dopo la decisione aziendale di rinunciare alle produzioni di piombo e zinco, il ministro Urso, nonostante i roboanti annunci fatti in assemblea con i lavoratori sul carattere strategico di quelle produzioni e sulla certezza che il governo avrebbe garantito nel futuro la produzione di piombo e zinco a Portovesme con o senza la Glencore, ha alzato bandiera bianca e ha concluso che non ci sono nuovi potenziali investitori e che a quelle produzioni la Sardegna deve rinunciare perché l'energia elettrica costa troppo e il governo non avrebbe strumenti per intervenire.

"In realtà il governo potrebbe e dovrebbe intervenire, se solo volesse. Invece, di fronte a questo disastro, il ministro Urso ha proposto una diversa soluzione: i lavoratori in esubero delle aziende del Sulcis vadano a lavorare per la Rwm, che vorrebbe ampliare le sue attuali attività nel campo della produzione di ordigni esplosivi e materiali per l'industria militare. Uno scenario che la Cgil non intende accettare".