I vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, con il supporto del distaccamento di Iglesias, sono intervenuti ieri sera, martedì 29 ottobre, attorno alle 22, per spegnere un incendio che ha colpito un deposito di autodemolizione in via Nazionale, zona Pip, a Carbonia.

Le squadre di soccorso sono riuscite a contenere l'espandersi delle fiamme che hanno coinvolto circa ottanta veicoli dismessi e a procedere con le operazioni di bonifica.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della stazione di Carbonia. Al momento sono in corso le indagini per determinare l'origine dell'incendio.