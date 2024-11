Paura nella notte a Carbonia dove un incendio ha colpito il centro della Terza età situato in via Lazio, in cui gli anziani si riunivano per trascorrere il loro tempo insieme.

Le fiamme hanno iniziato a divampare intorno alle 5 del mattino, danneggiando gravemente la struttura. Le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sulla scena. Al momento, le cause dell'incendio non sono state ancora stabilite dagli inquirenti, ma sospettano possa trattarsi di un atto doloso.

Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, ha definito l'incidente come un attentato incendiario, condannando fermamente questo vile gesto attraverso una nota ufficiale.

Morittu ha sottolineato l'importante ruolo svolto dall'Associazione Terza Età di via Lazio, attiva da oltre 30 anni nell'offrire servizi alla comunità con oltre 300 membri coinvolti in attività sociali, ricreative e culturali, esprimendo piena solidarietà al consiglio direttivo e a tutti i volontari e assicurando che l'amministrazione comunale supporterà l'associazione durante questa difficile fase con tutti i mezzi a sua disposizione.