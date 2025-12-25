"Anche nel 2025 la Parrocchia San Pio X vive il Natale come un importante momento di attenzione concreta e condivisione". Inizia così l’emozionante intervista a Don Giorgio Fois, conosciuto da tutti come "Dongì", sacerdote a Iglesias che ha condiviso ai microfoni di Sardegna Live un messaggio di auguri natalizi rivolto non solo alla comunità parrocchiale e agli abitanti della cittadina sulcitana, ma all’intera Sardegna.

Parroco attivo, dinamico, appassionato e particolarmente vicino ai giovani, Don Giorgio è una persona molto conosciuta e ben voluta sia a Iglesias che nel territorio circostante, grazie ai suoi costanti e continui impegni nel sociale attraverso un’azione pastorale concreta, capace di coinvolgere famiglie, ragazzi e giovanissimi, avvicinandoli alla Chiesa attraverso iniziative inclusive e momenti di condivisione.

"Quest’anno - ha spiegato Dongì - abbiamo rinnovato la sensibilizzazione al 'Miracolo di Natale' con un’ampia raccolta di beni di prima necessità, destinati alle, purtroppo, tante persone indigenti presenti sul nostro territorio".

Un impegno caratterizzato da un grande cuore che batte per il prossimo, e che si inserisce in un percorso ormai consolidato, volto a trasformare il Natale in un’occasione di aiuto e vicinanza verso chi vive situazioni di difficoltà, senza dimenticare l’importanza di creare momenti di incontro e convivialità per tutta la comunità.

Non solo solidarietà

Accanto ai momenti solidali, la parrocchia ha scelto di arricchire il periodo di Natale anche con musica e cultura, "Abbiamo voluto accompagnare le settimane di attesa delle feste con concerti e momenti di incontro – ha aggiunto Don Giorgio – pensati come un momento di distrazione, un piccolo scacciapensieri e un’occasione di serenità condivisa".

Un programma ricco ed entusiasmante che culminerà con il tanto atteso concerto gospel del prossimo 26 dicembre alle ore 19:00, evento molto atteso che chiuderà alla grande le iniziative natalizie.

Un Natale, quindi, all’insegna della solidarietà, della partecipazione e della speranza, quello vissuto a San Pio X, con una particolare attenzione verso gli ultimi e un grande desiderio di stare insieme. "L’augurio – conclude don Giorgio – è che questo generoso spirito di condivisione possa accompagnarci, non solo a Natale, ma per tutto l’anno, rendendo le nostre comunità sempre più accoglienti e solidali".

Un messaggio semplice ma profondo, che dalla piccola città di Iglesias si estende a tutta la Sardegna, fatto di gesti concreti, generosità e amore.