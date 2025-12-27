Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 26 dicembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con prontezza per salvare un cane da caccia intrappolato su una parete rocciosa nell'ex località mineraria di Masua, nel territorio del comune di Iglesias.

Il cane si era separato dal suo proprietario mentre inseguiva un gregge di capre sulla cima della parete e non riusciva più a scendere. Dopo che il padrone ha lanciato l'allarme, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento composta dagli specialisti SAF (speleo alpino fluviali) del Comando di Cagliari.

Gli esperti hanno attraversato terreni difficili per raggiungere il cane, attrezzando la parete con corde e strumenti SAF appositi. Una volta raggiunto, lo hanno stabilizzato e trasferito in una zona sicura, consegnandolo sano e salvo al suo padrone.