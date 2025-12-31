I Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno eseguito, nella serata di ieri, un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nei confronti di un uomo di 56 anni, residente nell’Iglesiente e già conosciuto dalle forze dell’ordine.

Il provvedimento riguarda l’espiazione di una pena detentiva definitiva pari a un anno e otto mesi di reclusione, conseguente a una condanna per tentata violenza sessuale. I fatti per i quali l’uomo è stato giudicato colpevole risalgono al 2016 e si sono verificati in un centro dell’Iglesiente.

Dopo la notifica dell’ordine di carcerazione, il 56enne è stato accompagnato presso la caserma dei Carabinieri per lo svolgimento delle formalità previste. Al termine degli adempimenti di rito, è stato trasferito alla casa circondariale di Uta, come disposto dall’Autorità giudiziaria competente.

L’operazione rientra nell’attività ordinaria di controllo del territorio e di esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria portata avanti quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri, finalizzata a garantire il rispetto della legge e la tutela della sicurezza pubblica.