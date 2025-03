In occasione della Giornata Nazionale del fiocchetto Lilla, dedicata ai Disturbi della nutrizione e alimentazione, la Asl Sulcis Iglesiente, tramite il Centro di Salute mentale, ha organizzato incontri di screening e approfondimento per sensibilizzare la popolazione sulla problematica dei disturbi del comportamento alimentare.

Gli eventi si terranno presso l'Ambulatorio per i Disturbi della Nutrizione e Alimentazione (DNA) di Carbonia e presso la Neuropsichiatria infantile di Iglesias secondo i seguenti orari e sedi: a Carbonia (presso il CSM – Ospedale Sirai) venerdì 14 marzo dalle 9.00 alle 13.00 e lunedì 17 marzo dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30; a Iglesias (presso la Neuropsichiatria infantile - Ospedale Santa Barbara) venerdì 14 marzo dalle 9:00 alle 13:00 e lunedì 17 marzo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 15:30. L'ingresso è libero e gratuito e non richiede prenotazione.

Durante gli incontri, sarà possibile sottoporsi a uno screening per valutare lo stato di salute e individuare eventuali patologie legate all'alimentazione. La diagnosi precoce è essenziale per avviare trattamenti efficaci e migliorare le prospettive di guarigione. Sarà presentato il team multidisciplinare che opera all'interno della struttura, illustrando il modello di intervento adottato per affrontare disturbi come anoressia, bulimia e binge eating, sempre più diffusi anche tra i più giovani.

Questa giornata è dedicata anche a coloro che sono già in fase di recupero, offrendo loro ascolto e sostegno. Il Fiocchetto Lilla invita a superare i pregiudizi, consapevoli che i Disturbi della Nutrizione e Alimentazione possono colpire chiunque, indipendentemente da età, genere o contesto sociale. È un messaggio di speranza per chi combatte queste patologie, dimostrando che la guarigione è possibile e che nessuno deve affrontare da solo queste sfide.