Questa mattina, l'Istituto Comprensivo Fernando Meloni è diventato un luogo di dialogo e consapevolezza, ospitando un incontro formativo sulla violenza di genere. Organizzato dall'Amministrazione Comunale di Domusnovas, dalla dirigenza scolastica e dalla Compagnia dei Carabinieri di Iglesias, l'evento ha coinvolto circa 50 alunni delle classi seconde medie in un confronto diretto su un tema cruciale della nostra società.

Sotto la guida del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Iglesias, del Comandante della Stazione locale e del sindaco Isangela Mascia, i giovani hanno avuto l'opportunità di partecipare a un momento formativo che unisce conoscenza, prevenzione e sensibilizzazione. L'incontro non è stato solo informativo, ma un'esperienza coinvolgente che ha reso i ragazzi attori attivi nella costruzione di una società più equa. Durante la sessione, i Carabinieri hanno spiegato il concetto di violenza di genere, aiutando i giovani a individuare segnali di allarme e a capire l'importanza di valori come uguaglianza, libertà e rispetto nelle relazioni. Gli studenti hanno appreso misure concrete di protezione per le donne in situazioni difficili e il ruolo fondamentale delle Stazioni dei Carabinieri come punti di riferimento per chi si trova in pericolo.

Le conversazioni sono state arricchite da un dialogo aperto con gli alunni, che hanno partecipato attivamente ponendo domande e condividendo riflessioni personali. Questo scambio vivace ha permesso ai Carabinieri di connettersi con i ragazzi, affrontando i temi con franchezza ma nel rispetto della loro sensibilità. L'iniziativa, fortemente voluta dalle istituzioni locali, rappresenta un passo importante nella formazione delle nuove generazioni. Sensibilizzare i giovani sin dall'adolescenza è cruciale per edificare una società capace di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza.

Il sindaco Mascia ha evidenziato l'importanza di tali momenti educativi, in cui le istituzioni collaborano per promuovere valori positivi e fornire strumenti pratici ai ragazzi. Il Comandante della Compagnia dei Carabinieri ha confermato l'impegno dell'Arma nel sostenere i cittadini non solo tramite azioni preventive e repressive, ma anche attraverso iniziative come questa, che favoriscono un cambiamento culturale duraturo. L'entusiasmo e l'interesse dimostrati dai giovani di Domusnovas sono la dimostrazione che c'è una base solida su cui costruire, e che iniziative come questa sono un percorso efficace per creare un futuro migliore, in cui la violenza e le disuguaglianze trovino sempre meno spazio.