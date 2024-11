Il Papa ha nominato vescovo della Diocesi di Iglesias Don Mario Farci, 57 anni, attuale preside della Pontificia facoltà teologica della Sardegna.

La nomina è arrivata questa mattina con una lettera dalla Nunziatura Apostolica della Santa Sede, letta in una conferenza stampa da monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari dal gennaio 2020 e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana dal 5 luglio 2022.

"Per me è stata una grande sorpresa, la nomina giunge pe me improvvisa e mi metto a disposizione di quello che la Chiesa vorrà - sono le sue prime parole - il mio primo pensiero è stato per gli operai della Portovesme srl e alle famiglie dei due ragazzi che sono deceduti una settimana fa". La presa di possesso della Diocesi di Iglesias, ora in mano all'amministratore apostolico il cardinale Arrigo Miglio, avverrà non prima di febbraio.