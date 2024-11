Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri della Stazione di Carbonia hanno tratto in arresto un operaio di 49 anni, residente in città, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Cagliari. L’arresto è stato disposto a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura di detenzione domiciliare a cui l’uomo era sottoposto.

Il provvedimento restrittivo è stato adottato nell’ambito di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, reato che sarebbe stato commesso sin dall’aprile 2020 ai danni della coniuge. Le ripetute trasgressioni alle restrizioni imposte hanno portato alla revoca della misura domiciliare e al conseguente arresto e trasferimento presso la Casa Circondariale di Uta.

Terminate le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.