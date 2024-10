Le domande sono le stesse di cinque anni fa: Cosa è successo a Cristian Farris, il calzolaio e allevatore di 27 anni? Era una persona “scomoda”? Qualcuno sa di una cena alla quale sarebbe stato invitato fuori da Orroli?

Il 21 ottobre 2019 Cristian Farris scomparve nel nulla da Orroli, comune del Sarcidano, lasciando nel dolore, nell’angoscia e nell’incertezza mamma Giulia, papà Efisio e i fratelli Walter e Vanessa. Per la famiglia il giovane è ancora vivo, nascosto da qualche parte.

In questi anni non è emerso alcun particolare, nessuno ha fornito informazioni, nessuno ha confidato dettagli. Difficile credere per mamma Giulia che non vi siano persone che hanno visto qualcosa e siano a conoscenza di qualche elemento nuovo che possa far luce sulla scomparsa.

“È certo che ci sono persone in paese che sanno qualcosa – ci aveva detto la signora Giulia -, ma magari anche per paura non parlano, oppure sono coinvolti. Noi ci sentiamo traditi. Casa nostra era sempre aperta a tutti gli amici di Cristian, cenavano con noi, ma gli stessi amici, per aiutarci nelle ricerche, non sono mai venuti a dirci ciò che mio figlio diceva loro”.

Per mamma Giulia, Cristian è ancora vivo: “Un genitore se sa che il figlio è morto può portagli un fiore, ma io cosa faccio? Cristian non era cattivo. Io sto vivendo con la speranza, ma è dura”, ci aveva detto straziata dal dolore.

L'appello oggi, giorno della scomparsa, si rinnova: chi sa parli.