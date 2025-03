Anni di abusi e violenze subite dal figlio con cui conviveva, inclusa minacce di morte, percosse e violenze fisiche. I maltrattamenti nei confronti della madre, messi in atto da un 27enne a Iglesias, sarebbero cominciati nel 2022 e hanno costretto la donna a lasciare la propria casa per trovare rifugio altrove in città.

I Carabinieri della locale stazione, durante la giornata di ieri, giovedì 6 marzo, hanno messo in atto un'ordinanza che impone il divieto di avvicinamento con dispositivo elettronico e l'allontanamento dalla casa familiare per il giovane, disoccupato, per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre. Il provvedimento è stato attuato in seguito alla denuncia presentata dalla donna, una casalinga di 51 anni, lo scorso 5 febbraio presso la stazione dei Carabinieri di Iglesias.

Dopo la denuncia, i Carabinieri hanno avviato la procedura prevista dal Codice Rosso, raccogliendo ulteriori prove e chiedendo l'applicazione di misure cautelari all'Autorità Giudiziaria competente. In base alle prove raccolte, il Tribunale ha deciso di allontanare l'indagato dalla casa familiare e di vietargli di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre, prescrivendo l'uso di un braccialetto elettronico per monitorarne il rispetto delle restrizioni. Il provvedimento è stato notificato ieri sera dai Carabinieri e l'uomo è stato immediatamente sottoposto alle restrizioni imposte.