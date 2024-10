L’Ispettorato del Corpo forestale di Iglesias, nella mattina del 18 ottobre, ha effettuato una vasta operazione di controllo e repressione del campeggio abusivo in località Punta Trettu, nel territorio di San Giovanni Suergiu. Il controllo si è svolto principalmente su numerosi camper risultati "in evidente attività di campeggio, parcheggiati nella pineta e sulle sabbie".

Sono stati elevati dai forestali 27 verbali amministrativi per la violazione dell'articolo di legge regionale per cui "su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati".

Conteastata anche la violazione dell’articolo 5 delle vigenti Prescrizioni di massima e Polizia forestale, che recita: "È vietata la circolazione e la sosta di veicoli motorizzati sul suolo forestale naturale fuori dalla viabilità forestale principale e secondaria e dai parcheggi allo scopo destinati, con la sola eccezione per lo svolgimento di attività di vigilanza, antincendio, soccorso e protezione civile”.

Il fenomeno del campeggio abusivo a Punta Trettu, spiega il Corpo forestale, "si può definire ormai patologico per l’elevato numero di mezzi che insiste sulla zona. Il passaggio e la sosta dei camper causano danni al bosco e a suolo in quanto il passaggio e le manovre, che eseguono i mezzi, alterano la delicata superficie sabbiosa e ne provocano il compattamento in prossimità delle radici delle piante. In questi contesti le pinete litoranee, naturali o impiantate per il consolidamento delle sabbie, sono già provate dal difficile ambiente che, come è noto, è caratterizzato da scarse precipitazioni e da forti venti salsi. Il passaggio o la sosta di mezzi di qualsiasi tipo può provocare danni irreversibili".

L’Ispettorato di Iglesias ha in previsione di eseguire i medesimi controlli in tutti i siti costieri della propria giurisdizione e in particolare in località Porto Botte, in agro dei comuni di Masainas e San Giovanni Suergiu, e Giba, dove il fenomeno del camperismo abusivo è particolarmente rilevante.