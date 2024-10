La pioggia non ferma la protesta: decine di lavoratori dell'Igea, nonostante il temporale, rimangono nel piazzale di Monteponi in appoggio alle 37 lavoratrici che hanno trascorso la quarta notte all'interno della galleria Villamarina.

Aumentano freddo e disagi: chi è fuori dalla galleria si ripara in auto o con gli ombrelli. E sale la preoccupazione: tutti in attesa degli esiti dell'incontro di questo pomeriggio a Cagliari, all'Assessorato dell'Industria tra Regione e sindacati. Continua intanto la gara di solidarietà della comunità che si è stretta intorno ai manifestanti: a Monteponi è un continuo via vai di persone che portano cibo, bevande e che appoggiano la protesta.

Per i lavoratori è anche una lotta contro il tempo: chiedono soluzioni urgenti anche perché gli stipendi non pagati, tra quelli congelati dal concordato, e le mensilità di ottobre e novembre, sono diventati sei.