In marcia con pullman, auto e betoniere per rivendicare lo sviluppo e il lavoro nel Sulcis.

Circa un centinaio di lavoratori artigiani e commercianti, studenti e disoccupati, Cisl, movimenti Partite Iva, Zona Franca, sono partiti stamattina intorno alle 10 per far sentire la loro voce.

La marcia è partita dal raccordo di Musei per poi procedere sulla statale 131 in direzione Cagliari, come destinazione finale Viale Trento, sotto il palazzo della Regione.

Le pretese avanzate, come afferma il segretario generale di Ust Cisl Sulcis Iglesiente, Fabio Enne, sono: ”Chiediamo che vengano liberate subito le risorse del Piano Sulcis, un commissario straordinario che si occupi della spendita dei denari e dell'avvio dei cantieri in tempi certi e immediati, un piano occupazionale per l'intero territorio e un accordo quadro e di programma per il rilancio del sistema economico e sociale dei comuni del Sulcis".