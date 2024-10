Sul suo telefono e sul computer di casa i poliziotti del Commissariato di via Firenze, coordinati dal dirigente Fabrizio Selis, hanno trovato numerose immagini e video a sfondo sessuale, con la presenza di bambini.

Hanno fatto bene i genitori dei bambini che ieri sera, in spiaggia, hanno notato il 65enne intento a fare foto col cellulare e con una macchina compatta ai bambini che si cambiavano.

Un episodio alquanto strano, singolare e di fatto i sospetti si sono poi rivelati reali e allarmanti: a Marina Residence sono arrivati subito i poliziotti del Commissariato, allertati da mamme e papà, che hanno fermato l'uomo e condotto negli uffici di Polizia prima del linciaggio sull’arenile. Su di lui sono scattate le opportune verifiche che hanno portato alla triste verità.

E' di pochi minuti fa la notizia che mette i brividi: cellulare controllato a dovere e abitazione perquisita, sono emersi in particolare che sul computer e sullo smarthone (pare anche su una macchina digitale compatta), siano saltati fuori una marea di file di immagine e video a sfondo sessuale, che ritraevano bimbi nudi.

Il magistrato di turno non ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo (che risulta essere incensurato), per mancanza di elementi, ma è scattata immediatamente una denuncia penale in Procura: "Fondamentale è stata la collaborazione con i cittadini - ha detto al telefono il vice questore della Polizia di Stato, Fabrizio Selis - perchè grazie al loro fattivo contributo con le forze dell'ordine, in questo caso con il 113, è stato possibile individuare il soggetto e accertare la gravità della situazione".