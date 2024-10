Il Bruncu Spina è una delle mete ambite per tutti coloro che amano la neve e le bellezze di un paesaggio ritratto nella sua rara bellezza, anche se a causa delle scarse precipitazioni ancora non è stato raggiunto lo spessore sufficiente per aprire le piste sciistiche e avviare gli impianti.

Nonostante tutto, domenica scorsa in tanti hanno raggiunto la vetta di Fonni per immergersi nella suggestione di uno spettacolo che non ha risparmiato occasioni di puro divertimento.

<<Le famiglie con tanti bambini al seguito hanno senza dubbio goduto di una giornata speciale - dice Antonio Nonne, presidente dello Sci Club -. Purtroppo non c’è neve sufficiente per sciare. Abbiamo lavorato su una zona destinata ai giovani battendo per bene la pista e avviando la manovia. In questo modo abbiamo consentito a tutti l’ebbrezza di lanciarsi con gli slittini, di inforcare gli sci e provare lo snowboard>>.

Il presidente Nonne spiega che per far funzionare l’impianto servirebbero almeno 60 centimetri di neve perché una volta che viene lavorata e pressata con il battipista lo spessore si riduce a 35 centimetri e solo in quel modo è possibile sciare.

<<La nostra speranza è che le condizioni meteorologiche possano mutare in favore della neve anche se nei primi dieci giorni di febbraio, al momento, non sono previste perturbazioni>>.

Intanto, a Fonni il pensiero è rivolto alla realizzazione del moderno impianto di risalita e del rifugio. <<Sarà qualcosa di fantastico>> commenta Antonio Nonne.

<<Se tutto va bene agli inizi di aprile inizieranno i lavori e per la prossima stagione, chissà, magari potremmo già inaugurare le nuove strutture>>.