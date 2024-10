Al Santissima Trinità una proposta di progetto per rendere meno triste la degenza di pazienti Covid-19. Il personale addetto sarà munito (solo chi accettasse) di foto di riconoscimento nel camice, con volto tassativamente sorridente, per rendere questo momento di isolamento meno pesante possibile.

I pazienti in questo triste momento non hanno la possibilità di vedere i parenti, ne di vedere e riconoscere il personale che li assiste giornalmente.

Tutto ciò verrà realizzato nel rispetto delle precauzioni previste per la sicurezza di personale e pazienti, la direzione sanitaria ha previsto il protocollo da seguire. Un valido supporto psicologico ed emotivo. Tutto il personale del Santissima Trinità si dimostra, ancora una volta, in grado di andare oltre l’emergenza.

E il post sui social di Alice Marracini, moglie del direttore medico del presidio Santissima Trinità di Cagliari, Sergio Marracini, fa intuire che l’iniziativa potrebbe già avere un buon inizio, con tutta la procedura da seguire che sarà in linea con le disposizioni in materia di sicurezza per i pazienti e gli stessi dipendenti della struttura sanitaria..