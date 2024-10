Nonostante il tempo non proprio clemente, ha riscosso un ottimo successo la manifestazione “Mastros e Mustras- mostra mercato dell'Arte, dell'Artigianato locale e dell’Agroalimentare", organizzata dall’Associazione Culturale Intercomunale “Isperas” e dalla Pro loco di Pozzomaggiore, in collaborazione con la Cooperativa Pintadera e l’Amministrazione comunale.

L'evento, che si è tenuto sabato 15 e domenica 16 dicembre, è stata ospitata all’interno del museo del Cavallo dove gli espositori hanno potuto mettere in mostra le loro opere: da gioielli a manufatti in legno, senza trascurare l’abbigliamento grazie a Tore Oppes e i prodotti gastronomici locali come il formaggio e la salsiccia.

Non sono mancati anche gli spazi per la vendita dei libri e uno curato dal comitato dal Comitato promotre della causa di beatificazione di Edvige Carboni.

Ampiamente soddisfatta Isperas che «Ringrazia pubblicamente tutti coloro che hanno partecipato alla buona riuscita della manifestazione "Mastros e Mustras", in particolare la Pro Loco con cui collabora proficuamente da tempo. Un ringraziamento a tutti gli espositori che sono stati i veri artefici del successo della manifestazione con le loro opere e creazioni. Grazie per la collaborazione. Arrivederci alla prossima edizione».