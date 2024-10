Si è conclusa con successo la seconda edizione di “Immotivato e misterioso come il cielo e la volta stellata”, organizzato dalla Società Cooperativa Siendas di Thiesi in collaborazione con l'Amministrazione comunale e la Pro loco.

Un ricco programma di eventi che si sono aperti, venerdì 27 luglio, nel lago del Bidighinzu dove, grazie alla collaborazione della Canottieri Tula Elettra, è stato possibile avvicinare i presenti al canottaggio, ma anche alla promozione turistica del territorio, completata dalla ciclopedalata organizzata dalla Trumabikers Banari

A Su Saucu è stato presentato il libro di Isabella Mastino “Ma io non vedevo quella luna. Breve antologia di Grazia Deledda, con gli interventi dell'antropologa di Thiesi Gianna Saba che ha illustrato la tradizione del ballo in Sardegna e a Thiesi. Il tutto accompagnati dall'organetto di Giuseppe Pola e dalla voce di Clara Farina, che ha recitato una traduzione della lirica “Alla luna” di Giacomo Leopardi realizzata dal poeta thiesino Giovanni Antonio Cossu, e di un testo di Sergio Atzeni, tradotto in sardo dalla stessa Farina. L'accompagnamento musicale e vocale è stato curato dal cantautore Claudio Sanna.

Interessante anche il convegno, che si è tenuto sabato 28, dal titolo "Sulle tracce del cielo, tra archeologia e astronomia”, che ha visto protagonisti l professor Gian Nicola Cabizza e Michele Forteleoni (Presidente della Società Astronomica Turritana), In serata, Cabizza e Forteleoni hanno guidato i partecipanti alla visione delle stelle e dei pianeti.

Molto apprezzati anche alcuni brani popolari eseguiti dal gruppo Archè Musiche Popolari. Molto partecipato anche il laboratorio di ceramica nuragica che ha permesso di alcune tecniche di costruzione, forme e utilizzo dei manufatti.

Soddisfatti i componenti di Siendas: «Un calendario ricco ed ambizioso che ha provato le nostre forze e delle tante persone che ci hanno aiutato e che ringraziamo di cuore, certi che gli sforzi fatti, e che continueremo a fare, porteranno sempre buoni frutti! Abbiamo scelto di coinvolgere le aziende locali per promuovere i prodotti del territorio e ringraziamo di cuore per gli omaggi e agevolazioni che ci hanno voluto riservare. Grazie all'amministrazione comunale e alla Pro loco per la collaborazione ed il supporto, l'unione delle forze giova sempre a tutti. Siamo davvero felici di quanto siamo riusciti a fare perché significa che lo possiamo fare e perché siamo certi che la bellezza e le nostre straordinarie ricchezze culturali, materiali e immateriali, porteranno giovamento a tutta la comunità. Siamo convinti – hanno concluso – che la strada sia quella giusta e vogliamo continuare a seguirla, migliorando, seguendo i consigli ricevuti e superando gli errori fatti per continuare a lavorare e scommettere sul nostro territorio, sulla nostra storia, sulle aziende locali».