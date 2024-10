Tante persone, provenienti anche dai paesi limitrofi, hanno invaso le strade di Banari per la sagra della cipolla dorata, organizzata dalla Pro loco guidata da Luciana Sassu con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’apertura è stata caratterizzata dalla ciclopedalata, promossa dall’Associazione Trumabikers che ha visto protagonisti una ventina di ciclisti che, con partenza da piazza Antonio Solinas, hanno poi percorso un circuito che ha interessato il bacino del Bidighinzu per poi far rientro in paese.

Nel frattempo, nella sala consiliare del Comune, è stato presentato il progetto “Alter” alla presenza, tra gli altri, del Sindaco, Antonio Carboni, e del presidente del Gal Lodugoro-Goceano, Giammario Senes.

Subito dopo ci si è spostati in piazza della Palma per la premiazione del concorso gastronomico dedicato interamente alla cipolla dorata. L’evento, presentato brillantemente da Pasquale Porcu, ha visto in gara sei portate. Dopo l’attento esame della giuria, la vittoria è stata assegnata a Forica Manconi con la zuppa di cipolle con ricotta e uova in camicia.

L’occasione è stata utile per la Vice Sindaca Paoletta Cabras per ricordare l’appuntamento con “Il ritratto di gruppo più grande del mondo”, in programma sabato 4 agosto in piazza San Giacomo. Inoltre la Presidente Sassu, visibilmente emozionata, ha voluto ringraziare coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di questa manifestazione, per la prima volta promosso proprio dalla Pro loco.

Al termine è stato un autentico assalto ai tavoli allestiti dalla Pro loco per poter degustare alcune specialità tipiche a base di cipolla, accompagnati dai canti dell’Associazione Corale “Su Cuncordu Banaresu”, protagonisti sabato 28 luglio de “S’Ammentu ‘e s’emigradu”, e delle canzoni dei Double Rose e dei Zizzy Janga.