Una giornata all’insegna dello sport, della sensibilizzazione e socializzazione. Questo è stato il significato della prima edizione delle “Paralimpiadi Romana”, evento organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato Paralimpico Sardegna, della Pro loco e dei ragazzi del Servizio civile che si è svolto sabato 21 ottobre.

Il tempo quasi estivo ha permesso il regolare svolgimento delle attività. Si è iniziato con le prove di hand bike, corsa su strada e tiro l’arco che si sono tenute per le vie del piccolo centro del Villanova e nelle strutture sportive adattate alle discipline presentate.





Subito dopo, in una piazza di Chiesa trasformata per l’occasione in un festoso campo da gara, ha avuto luogo l’esibizione della boccia che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del campione italiano di categoria.





«Ogni attività – hanno dichiarato gli organizzatori – è stata proposta non come competizione bensì sul concetto della dimostrazione poiché l’obiettivo dichiarato era quello di presentare sia le più importanti discipline paralimpiche, ma anche regole e mezzi con cui vengono praticate, funzionali al sostegno e all’assistenza della disabilità fisica e intellettiva. A tale principio si è voluto associare quello della condivisione cosicché terminate le prove degli atleti portati dal CIP, tutti hanno potuto cimentarsi in una realtà solo apparentemente differente. Comprenderlo è semplicemente un atto di volontà: nello stare assieme, nel fare assieme le stesse cose; avere insomma la possibilità d’immedesimarsi, e lo sport in questa giornata si è dimostrato uno stimolo quanto mai valido».

Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo e la premiazione di ogni singolo partecipante, gli atleti si sono cimentati nella prova di trekking che si è snodato prima per le vie storiche del centro abitato e poi nella strada che conduce al Santuario campestre di San Lussorio.

Da segnalare la prestazione del gruppo di Alghero che ha voluto completare tutto il percorso.





La manifestazione, organizzata nell’ambito del progetto Viva, ha avuto anche la finalità di dare un valido impulso turistico al territorio.

Un successo andato oltre le più rosee aspettative tanto che è emersa la volontà di replicare l’iniziativa anche negli anni futuri.