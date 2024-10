Un vento a 35 nodi e la fantasia degli chef in gara hanno caratterizzato la prima fortunata edizione della Olbia Cooking Cup, l’evento velico-culinario ideato da Lucialda Lombardi e Alberto Ferracin in collaborazione con la Lega Navale di Olbia e il suo direttore tecnico sportivo Marco Frulio.

Alla Olbia Cooking Cup, svoltasi lo scorso Primo Maggio, hanno partecipato undici armatori con relativi chef e relative barche. Purtroppo, a causa del vento forte, la regata (che avrebbe dovuto svolgersi tra Pittulongu e Golfo Aranci) è stata annullata.

Perciò, si è svolta solo la competizione “ai fornelli” che ha messo a dura prova gli armatori, gli chef e persino le cambuse. A giudicare i piatti ideati dai cuochi vi era una giuria d’eccezione targata Associazione Cuochi Gallura, guidata dallo chef Tommaso Perna che ha svolto anche il ruolo di Presidente di Giuria. Insieme a lui vi erano Renato Secchi, Daniele Sechi, Piero Cancedda e il dottor Luigi Collu della prestigiosa Accademia Italiana della Cucina.

“Non ci aspettavamo questo livello – ha dichiarato a fine gara Tommaso Perna, presidente della Giuria della Olbia Cooking Cup -. Siamo abituati a giudicare nei concorsi e qui abbiamo trovato dei piatti di buon livello”.

Nel giudicare i piatti presentati, la Giuria ha valutato la presentazione, il gusto, la struttura del piatto. La gara è stata molto combattuta e non è stato facile scegliere il piatto vincitore.

Alla fine, il primo premio è andato a Lucciola dell’armatore Massimo Giagheddu. Lucciola, con il cuoco Alessandro Pala, ha presentato una gustosa rana pescatrice alla catalana con il pane carasau. Al secondo posto si è piazzato Apache di Alberto Ferracin che, con il cuoco Massimiliano Villani, ha presentato il Tuorlo in Pasta: un vero e proprio maxi- raviolo con, all’interno, una fonduta di pecorino e un tuorlo d’uovo. Terzo posto per I Vezzi Miei dell’armatore/cuoco Lorenzo Orrù che ha presentato il Risotto ai Vezzi Miei con carciofi, cozze e pecorino.

(Piatto del primo classificato)

La giuria ha assegnato anche quattro menzioni:

1 - Coppa Rosa per Agorà con Pennette all’Agorà (zucchine, ricotta, pecorino e bottarga) della chef non professionista Maria Grazia Locatelli e dell’Armatore Matteo Pale; ?

2 - Menzione “Semplice e bilanciato” per Annamaria dell’armatore Giancarlo Campus. Lo chef Alfredo Deledda ha presentato i Maccarones de Busa (pomodori datterini, alici fresche, alici sott’olio, finocchietto selvatico striato, granella di mandorle tostate, peperoncino e gnocchetti); ?

3 - Menzione “Semplicità e Originalità” per il Cataplan alle Cozze di Wild Wind dello chef Luciano Bisogni e dell’Armatore Salvatore Muzzetto; ?

4 - Menzione “Semplice e Gustoso” per Bernie dell’Armatore Peppino Rossi. Lo chef Mario Virdis ha presentato le Penne Alla Bernie: penne con cozze di Olbia, pancetta tesa, parmigiano reggiano doc, fave e vino bianco. ?

Soddisfati gli ideatori di questa interessante competizione che, per la prima volta, ha unito nella città di Olbia il fantastico mondo della vela con l’affascinante mondo della cucina e dei prodotti locali di eccellenza.

“Siamo molto contenti per il risultato – hanno detto Lucialda Lombardi e Alberto Ferracin -. I piatti presentati erano bellissimi e dobbiamo ringraziare sentitamente l’Associazione Cuochi Gallura per il loro lavoro impeccabile in giuria. Che dire? All’anno prossimo!”.

?Soddisfazione è stata espressa dalla