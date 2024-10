Si è conclusa con un ottimo riscontro la mostra di pittura dedicata a Padre Bonifacio e Lorenzo Palitta, allestita presso il Monastero Benedettino di San Pietro di Sorres. L’allestimento era stato inaugurato lo scorso 5 ottobre alla presenza, tra gli altri, del Sindaco di Borutta, Silvano Arru, che ha avuto parole di elogio per quest’importante iniziativa culturale in uno dei siti sul quale la sua Amministrazione punta molto in termini turistici.

Padre Ugo, uno dei monaci presenti, ha introdotto gli ospiti presenti alla visita del vernissage e ha raccontato alcuni episodi significative della vita di padre Bonifacio mentre l’Abate, Padre Antonio Musi, ha posto l’accento sul legame tra il monaco e Giorgio Morandi.

Per quanto riguarda la figura del piccolo Palitta, è stato sottolineato come nel suo breve percorso artistico ha avuto l'opportunità di conoscere il Canticismo Pittorico ciò gli ha permesso di trasmettere visioni coloristiche capaci di creare un arcobaleno che unisce la terra al cielo. Un successo per gli organizzatori tanto che si è decisi farlo diventare un appuntamento fisso.