Un lunedì dell’Angelo che ha messo insieme tutte le varie anime del paese. Un successo, quella della “Gita di Pasquetta a Bonnanaro, andato oltre ogni più rosea aspettativa.

Un’intera giornata dedicata alla conoscenza delle bellezze archeologiche e naturalistiche presenti in questo territorio comunale. La manifestazione, promossa dalla Pro loco, dall’Amministrazione comunale, dall’Associazione Ippica “San Giorgio” e dall’Associazione Culturale “Monte Santo”, ha avuto inizio già di buon mattino.

Ad aiutare gli organizzatori, le condizioni meteorologiche favorevoli. Un bel sole, infatti, ha accompagnato i visitatori alla visita di alcuni siti del territorio accompagnati dalle guide Giuseppe Scanu (a cavallo), Gianni Orani (in bici) e del professor Antonio Marras (a piedi).

Questi i numeri: 30 persone a piedi, 10 a cavallo, 10 in bici e 100 a pranzo. Quest’ultimo è stato consumato nei locali del salone della Chiesa di Monte Arana. La giornata è servita, non solo per stare tutti insieme, ma anche per promuovere il paese dal punto di vista turistico. Corona Moltana, Sorroi, Sas Turres e la Fontana di Malis: sono questi solo alcuni componenti dell’ampio patrimonio archeologico e culturale di Bonnanaro.

Per terminare in bellezza, musica e balli fino a tarda sera grazie al duo “Vizi e Virtù” che hanno eseguito musiche degli anni ’60, ’70. ’80 e ’90. Soddisfatti gli organizzatori per la buona riuscita di questa manifestazione all’insegna della passione per la natura, la cultura e l’avventura. Il prossimo appuntamento è, ora, per sabato 21 aprile con “Binos de Fozzas”.